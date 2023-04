Sicilia orientale, nuova scossa di terremoto. Epicentro Malta

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel sud Est della Sicilia, di magnitudo 5.5 alle 00.19 di questa notte a sud di Malta ad una profondità di 10 km. Il sisma è stato distintamente sentito dalla popolazione e, come detto, in diversi comuni della Sicilia orientale, particolarmente nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, già ieri interessate da un’altra scossa di 4.4 che ha avuto epicentro ad Acicastello, nel Catanese. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

