A Modica nasce il progetto “InsegnareCoding.com”

Grazie alla sua piattaforma, i corsi sono accessibili da qualsiasi parte del mondo e da chiunque in diversa modalità: sincrona e asincrona. L’esperienza professionale di Cristina Galfo comprende diversi ruoli nel settore tecnologico, che le hanno permesso di intuire l’importanza della presenza femminile nei campi STEM. Nel momento in cui ha deciso di avviare insegnarecoding.com, Cristina ha voluto creare un’opportunità per altre donne a sviluppare le proprie capacità tecnologiche, e perseguire una carriera nella tecnologia, cercando di essere per loro una fonte di ispirazione.

Le donne sono ancora sottorappresentate nei lavori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), dove la loro partecipazione è inferiore rispetto a quella degli uomini. Tale disuguaglianza nel settore tecnologico è nota come “gender gap”.

Il gender gap rappresenta un ostacolo che impedisce alle donne di accedere alle posizioni di leadership nell’ambito della tecnologia, di creare economie digitali inclusive e di sfruttare le opportunità derivanti dalla digitalizzazione dell’economia. Per superare il gender gap e il digital mismatch, è necessario affrontare il problema dall’istruzione e dalla formazione STEM. È importante sensibilizzare le ragazze sui benefici di una carriera nel settore tecnologico, incoraggiarle a sviluppare le loro abilità in STEM e fornire loro accesso a programmi educativi avanzati. Inoltre in generale in Italia, la fuga di talenti è un problema noto da anni. Molti giovani, dopo aver completato il loro percorso di studi, scelgono di emigrare all’estero in cerca di migliori opportunità lavorative. Questo fenomeno ha portato alla perdita di molti professionisti altamente qualificati, con una conseguente riduzione delle possibilità di crescita economica e sviluppo del Paese. In una situazione del genere, è importante che vengano create iniziative capaci di contrastare questa tendenza.

E propria in Sicilia, la piattaforma innovativa insegnarecoding.com offre corsi di formazione altamente qualificati, con l’obiettivo di consentire ai giovani di acquisire le competenze necessarie per trovare lavoro nel loro Paese.

La piattaforma offre lezioni sui principali linguaggi di programmazione (come Javascript, PHP, Python, etc.), in modo da consentire ai partecipanti di acquisire una formazione altamente specializzata e di grande valore sul mercato del lavoro. In conclusione, la creazione di InsegnareCoding.com rappres enta un’importante svolta nella lotta alla fuga di talenti in Italia e del gender gap. Il progetto offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze altamente qualificate, e di trovare lavoro in Italia grazie alle conoscenze acquisite. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il settore dell’istruzione e della formazione in Italia, che rappresenta una grande opportunità per il futuro del Paese.

