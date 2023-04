Arrestata preside antimafia di Palermo. “Ci portiamo a casa tutto”

Per fortuna che l’Europa c’è. Un’ indagine svolta dalla Procura Europea ha permesso di arrestare per corruzione e peculato Daniela Lo Verde preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di Palermo, nonché Cavaliere della Repubblica, insignita dal presidente Mattarella per l’impegno antimafia. “Mi porto a casa tutto” è trapelato dalle intercettazioni. Ha rubato cibo per la mensa dell’Istituto scolastico, computer, tablet e iphone destinati agli alunni, acquistati con i finanziamenti europei. Nell’indagine sono coinvolte anche altre 12 persone tra le quali il vice preside del plesso scolastico. E’ stata arrestata dai carabinieri nell’ambito di una indagine coordinata dai pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise.

