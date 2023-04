L’Anffas Modica in visita alla Compagnia Guardia di Finanza

Con il percorso “Sicurezza sociale”, i ragazzi dell’Anffas hanno fatto visita alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica. Gli ospiti hanno potuto visitare la struttura di Corso Umberto, il parco auto, l’armeria, gli uffici. Per l’occasione, sono stati donati dei fumetti e delle penne oltre ad un piccolo spuntino. Inoltre sono stati spiegati i vari compiti di un Finanziere, ovvero la prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

