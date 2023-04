Il modicano Riccardo Tona verso la finale di Zelig Open Mic

Un modicano a caccia di un sogno. E’ la storia di Riccardo Tona che cerca di staccare un pass per la finale del prossimo 27 aprile di Open Mic Zelig di Palermo. Il format ideato e condotto da Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig, e Giovanna Donini, autrice dello storico programma fucina di comici a livello nazionale. Tona aveva partecipato alla semifinale ed era stato eliminato per una manciata voti. Oggi l’organizzazione da la possibilità ai due eliminati più votati di rientrare in gara per la semifinale. Per votare il comico preferito bisogna collegarsi al link

https://www.instagram.com/reel/Cq-6Zl0NfNC/?igshid=OGY3MTdmODg=

e mettere il like. C’è tempo fino alle 18 di domenica 23 aprile per votare e regalare a Riccardo la possibilità di giocarsi la vittoria al teatro S.Eugenio di Palermo il prossimo giovedi. Bastano pochi secondi.

