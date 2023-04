Il Lions Club Modica premia il regista Giovanni Caccamo

Lunedì 24 aprile alle 19,00 il regista e fotografo Giovanni Caccamo riceverà il premio “Eccellenze della Contea di Modica”, istituito dal Lions Club Modica e conferito a personalità che con la loro attività hanno elevato l’immagine ed i valori del territorio di Modica. Per l’occasione è stato organizzato all’auditorium “Pietro Floridia “ l’evento “Modica Mon Amour” che sarà condotto dalla giornalista Chiara Scucces e nel corso del quale saranno proiettati foto e docufilm di Giovanni Caccamo, ripercorrendo la sua articolata carriera di fotografo e regista. L’evento è destinato alla raccolta fondi per il laboratorio “Grani & Mani” realizzato dal Lions Club Modica presso la comunità alloggio delle Suore Carmelitane. Giovanni Caccamo, dopo la regia di programmi in Rai e Mediaset dal 2007 è il regista de “Non è l’arena” prima su Rai 1 e poi su LA7. Il suo ultimo docufillm “Trazzeri” è stato selezionato in vari festival internazionali tra i quali il New York Independent Cinema Awards 2021, ARFF Berlin International Awards ed è stato premiato all’American Golden Picture International Film Festival e al Venice Shorts film Awards in California. L’evento “Modica Mon Amour” è stato patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dalla Fondazione Teatro Garibaldi, da Caffè Moak, dall’Antica Dolceria Bonajuto da Video Regione e da Sortino Ascensori.

