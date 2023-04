Le feste di Primavera al nido di Modica

Una primavera ricca di appuntamenti presso il nido d’infanzia “Muzio Scevola” di Modica. Grazie all’attività delle operatrici de “La garderie – Cooperativa Sociale ETS” i piccolissimi alunni hanno partecipato e parteciperanno a numerosi eventi da qui alle prossime settimane. Scoprire il territorio, i suoi usi, i suoi sapori e le sue usanze. E’ questo l’obiettivo delle organizzatrici dei tanti appuntamenti a partire dallo scorso 8 aprile quando è stato organizzato un laboratorio di cioccolato di Modica con i piccoli iscritti al nido che hanno prodotto con le loro mani i cioccolatini che hanno poi mangiato e portato a casa per i genitori. Cucina e tradizioni che sono tornate in coincidenza con il periodo pasquale e con il coinvolgimento delle nonne che insieme ai piccoli hanno preparato le classiche colombelle pasquali. Oggi è stata la volta del divertimento e della spensieratezza in concomitanza con la Giornata Mondiale del Circo. Ospiti d’onore i clown dell’Associazione Rising Sun che hanno giocato con i bambini portando fin dentro le mura del nido la magia del gioco. Prossimi appuntamenti in occasione di altre due giornate mondiali di sensibilizzazione: la giornata mondiale del contadino e la giornata mondiale della Terra. Nella prima occasione i bimbi si trasformeranno in piccoli contadini muniti dell’attrezzatura adatta e semineranno delle deliziose piantine aromatiche nel giardino dell’asilo cui seguirà anche un percorso sensoriale con la raccolta di questi aromi. Per la giornata mondiale della Terra, in rispetto alla salvaguardia dell’ambiente, i bimbi tramite il materiale di riciclo (ricavato sensibilizzando tutti i cittadini alla raccolta differenziata) creeranno dei giocattoli “alternativi”.

Salva