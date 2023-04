Società di servizi e stipendi. Modica, M5S solidale

Il M5S di Modica si schiera a fianco dei dipendenti della SPM e delle Cooperative di servizi, e delle loro famiglie che hanno vissuto anche le ultime festività Pasquali senza stipendio.

Sono dipendenti indiretti che prestano la loro opera in strutture del Comune di Modica, e la pesantissima e scellerata situazione debitoria dell’Ente (intorno a 200 milioni di euro), cresciuta a dismisura durante il decennio di amministrazione Abbate, nonché la conseguente mala gestione della SPM a totale partecipazione comunale, impediscono che vengano pagati oramai da mesi.

Fra i servizi a cui assolvono, si trovano mansioni che non possono venire sospese, come le manovre per la gestione del depuratore, o delle valvole di erogazione dell’acqua nella rete idrica della città, o i servizi essenziali a sostegno di persone inabili, anziane e famiglie deboli.

Sulla drammatica condizione di questi lavoratori il M5S di Modica ha tenuto nei giorni scorsi un incontro alla presenza del suo portavoce, il Consigliere Comunale Marcello Medica, e della candidata sindaca di coalizione, Ivana Castello.

Oltre alla denuncia delle responsabilità e l’indignazione per la disparità di trattamento che questi lavoratori subiscono rispetto agli altri lavoratori del Comune, nell’incontro si sono discusse e valutate possibili azioni di pressione da mettere in campo per sollecitare la soluzione della questione.

Una nota di ringraziamento inoltre è stata espressa, dal Consigliere Medica a nome di tutto il M5S di Modica, a Sua Eccellenza il Vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, che nella sua visita alla città e in particolare alle istituzioni cittadine presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico, ha fatto esplicito riferimento alle famiglie modicane che oggi si trovano in situazioni di grave difficoltà e nei riguardi delle quali è doveroso che si attivi chi ha responsabilità istituzionali.

In merito il M5S d Modica, ringrazia e sostiene il suo attivista e candidato al Consiglio Comunale, Piero Bellaera, per aver consegnato una lettera proprio nelle mani del vescovo Rumeo, portandolo a conoscenza della drammatica condizione in cui versano tali dipendenti indiretti del Comune di Modica.

Il M5S di Modica invita, pertanto, la Commissaria, Domenica Ficano, a trovare una soluzione immediata per il pagamento delle mensilità arretrate e, se ciò non fosse possibile, nei prossimi giorni è pronto ad intraprendere azioni forti affinché si addivenga al più presto ad una soluzione definitiva rispetto alla grave problematica in atto.