Azione Modica al Consiglio Comunale: “Non votare piano spiagge”

Un appello a tutti i consiglieri di maggioranza ed opposizione a non votare il regolamento sul piano spiagge che è stato inserito questa sera fra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Modica. Lo chiede il gruppo Azione in una nota in cui mette in evidenza come si sia aspettato l’ultimo giorno utile per votare un regolamento che “Per dieci anni, dichiara Giorgio Aprile, è stato archiviato per essere tratto proprio oggi, in piena campagna elettorale facendo presupporre che alla base ci siano interessi che poco hanno a che fare con la programmazione di un’amministrazione che di fatto oggi non è più presente in città. Stiamo parlando fra l’altro di uno degli strumenti più importanti dal punto di vista turistico che non avrebbe a questo punto nemmeno un indirizzo politico perché sarebbe proposto dalla Commissaria. Almeno che dobbiamo immaginare che si stia portando avanti un progetto della passata amministrazione che continua ad avere un proprio peso e una propria incidenza nelle scelte che incidono sul futuro di questa città” Per il coordinatore cittadino di Azione Sebastiano Failla “è inopportuno rinviare questo importante argomento all’ultimo giorno, in fretta e furia e senza gli elaborati tecnici disponibili per i consiglieri. Noi contestiamo questo atteggiamento sia nel metodo che nel merito perché è evidente che per uno strumento di programmazione così importante il consiglio comunale ha bisogno di un momento di approfondimento e di confronto tra maggioranze e opposizione per tutelare gli interessi generali della città rispetto ad un percorso turistico che passa anche attraverso le nostre spiagge. Non vorremmo, conclude Failla, che sia il tentativo da parte dell’amministrazione uscente di utilizzarlo a livello propagandistico durante la campagna elettorale e all’interno di questo piano ci siano delle condizioni che i consiglieri non conoscono come ad esempio l’utilizzo di strutture ancora da costruire inserite nel piano di utilizzo del piano marittimo. Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di Azione Filippo Agosta che dichiara “Sarebbe stato opportuno che un argomento così delicato per il futuro della nostra città fosse trattato dalla nuova Amministrazione, non c’è motivo di affrettarsi senza peraltro concedere ai consiglieri il tempo necessario ad esaminare il corposo fascicolo. Ancora una volta la maggioranza in consiglio si appresta ad approvare in tutta fretta e senza cognizione di causa uno strumento di vitale importanza“

