Modica, all’Hemingway mostra di Alfredo Covato

Dal 13 Aprile al 14 Maggio gli spazi del Caffè Letterario Hemingway di Modica ospiteranno una Personale dell’artista Alfredo Covato dal titolo “Profetica”, a cura di Andrea Iran.

Attraverso 15 opere a china ed una gigantografia murale, la mostra si propone di esplorare ed indagare gli aspetti principali dell’esistenza umana, coinvolgendo il visitatore in un viaggio alla scoperta della Fertilità, prosperità e rinascita

L’uovo diventa simbolo essenziale di sintesi perfetta fra nascita e morte. In molte culture antiche, l’uovo rappresentava il principio della creazione, il seme della vita che si sviluppa nel grembo materno. Ma l’uovo è anche simbolo di morte, poiché rappresenta il confine tra la vita e la non-vita.

Le opere di Covato, realizzate su vecchie pagine di libri ingiallite, evocano una sorta di dualismo primigenio che affonda le radici nell’essenza dell’essere umano. La vita come alternanza ciclica di Nascita-Morte.

Alfredo Covato 33 anni, diplomato in Architettura e Arredo al Liceo artistico “Tommaso Campailla” di Modica, nel 2011 si trasferisce a Milano, dove consegue la laurea in Pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Gli anni successivi sono molto formativi nella definizione del proprio stile artistico, focalizzato sull’utilizzo della china. Rientrato nella sua città natale, viaggia periodicamente lavorando come scenografo e partecipa a diverse mostre tra il nord e il sud Italia.

INFORMAZIONI

Inaugurazione Mostra: Giovedì 13 Aprile alle ore 19;

Durata Mostra: dal 13 Aprile al 14 Maggio 2023

