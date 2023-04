Ragusa. Consegnati i lavori del Foro Boario

“A Ragusa manca un vero polo fieristico, permanente e polifunzionale; un padiglione dove poter realizzare grandi esposizioni, concerti, manifestazioni sportive.

Anzi, mancava, dichiara il Sindaco Peppe Cassì.

Sono stati infatti consegnati oggi i lavori per riqualificare e trasformare il Foro Boario, che sarà così in grado di accogliere grandi eventi e fiere non solo agricole. Due i blocchi di interventi.

I lavori del primo, dal valore di 800.000 €, comprendono, tra le altre cose, la riqualificazione delle tettoie, del verde, dei parcheggi.

Nel dettaglio: rimozione e sostituzione della copertura esistente in cemento-amianto delle stalle, demolizioni del manufatto e dello scaricatore in calcestruzzo per consentire il collegamento tra le aree espositive e del portale ingresso visitatori, accorpamento delle pensiline per garantirne l’utilizzo in modo unitario, manutenzione delle aree destinate a parcheggio, pavimentazione stradale e piantumazione di alberi e cespugli fioriti.

Il secondo blocco, per il quale abbiamo intercettato uno specifico finanziamento Pnrr da circa 7 milioni di euro, prevede la realizzazione dei nuovi volumi, tra cui un padiglione polifunzionale, percorsi coperti, tribune, aree espositive verdi, nuovi locali, aree dedicate alla sanificazione di mezzi e animali, parcheggi”.

