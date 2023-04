Ragusa. “Candidati alle Amministrative fanno incontri nelle scuole”

Alcuni candidati al Consiglio comunale di Ragusa, dopo avere ufficializzato le loro candidature, hanno tenuto presso istituti scolastici del capoluogo incontri con gli studenti, al fine di fornire agli stessi gli strumenti giusti per votare, usando espressioni usate dagli stessi sui social.

Lo denuncia il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Settinieri, secondo cui mercoledì 12 aprile sarebbe stato organizzato un altro incontro in cui uno di detti candidati durante il quale dovrebbe discutere con gli studenti sul tema della legalizzazione delle droghe leggere.

“Ci si chiede, quindi, se sia opportuno e ragionevole che in piena campagna elettorale – aggiunge Settinieri – venga concesso ad alcuni candidati di potere liberamente relazionare all’interno di

istituti scolastici, peraltro su temi delicati, laddove magari gli argomenti dagli stessi trattati avrebbero potuto essere approfonditi da soggetti non impegnati in prima persona nella competizione elettorale e, comunque, da medici e biologi o in ogni caso da soggetti con idee di segno opposto. Come partito abbiamo provveduto a segnalare la problematica al dirigente dell’Istituto

scolastico in questione, con la speranza che lo stesso revochi l’autorizzazione concessa”.

