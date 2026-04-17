Modica capitale del Karate: a maggio lo stage con il pluricampione mondiale Paolo Lusvardi

MODICA, 17 Aprile 2026 – Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle arti marziali e dello sport d’eccellenza. Il prossimo 23 e 24 maggio 2026, Modica ospiterà un evento di caratura internazionale: lo Stage di Karate Shotokan Interstile, che vedrà come protagonista d’eccezione il Maestro Paolo Lusvardi.

La presenza del Maestro Lusvardi rappresenta un’opportunità straordinaria per gli atleti locali e siciliani. Grado VIII DAN e pluricampione mondiale di Kumite (il combattimento nel karate), Lusvardi è una delle figure più autorevoli nel panorama marziale globale. La sua direzione tecnica garantirà un approfondimento di altissimo livello sia sulle tecniche di base che sulle strategie avanzate di combattimento.

L’organizzazione e la location

L’evento è frutto della sinergia tra l’A.S.D. Karate «Shiyun-Pu-Kan» Modica, guidata dal Maestro Assenza, collaborato dal maestro Pippo Frasca, il Comune di Modica e il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Le sessioni di allenamento si svolgeranno presso la Struttura Geodetica «Io gioco leale” sita in Via Sulsenti, un luogo simbolo della legalità e dell’aggregazione giovanile attraverso lo sport.

Le attività saranno suddivise in due intense giornate:

• Sabato 23 Maggio: dalle 16 alle 19:30.

• Domenica 24 Maggio: dalle 9 alle 13.

L’iniziativa non ha solo un valore tecnico-sportivo, ma funge anche da volano per il turismo sportivo modicano. Eventi di questo calibro attirano infatti praticanti e famiglie da tutta la regione, confermando la vivacità del tessuto associativo locale e la capacità di Modica di ospitare grandi eccellenze.

Per informazioni e iscrizioni:

È possibile contattare direttamente il Maestro Assenza al numero di cellulare 338 3957432.

Si attende una grande partecipazione per quello che si preannuncia come uno dei momenti più significativi della stagione sportiva 2026.

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