Monterosso Almo al voto. Domenica 19 aprile si decide il Bilancio Partecipativo 2026

Monterosso Almo, 17 aprile 2026 – Si entra nella fase decisiva per il Bilancio Partecipativo 2026 del borgo Monterosso. Dopo la riunione del tavolo tecnico dello scorso 31 marzo, che ha concluso l’iter di valutazione e ammissione, sono stati ufficializzati i sei progetti che accederanno al voto dei cittadini.

L’appuntamento è per domenica 19 aprile presso il Centro Giovanile. Le urne saranno aperte dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,30. Potranno votare tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni alla data della votazione, segno di un coinvolgimento diretto anche delle giovani generazioni nelle scelte amministrative.

Sono sei le proposte ammesse alla fase finale, tra ambito sociale, culturale, sportivo e urbano:

1. *Allegria 3ª edizione 2026*

2. *Riqualificazione delle fontane pubbliche*

3. *Festa dello Sport*

4. *Monterosso Reborn – integrazione e potenziamento*

5. *Notte in blu in piazza*

6. *Allestimenti arredi Aula consiliare*

Le prime quattro proposte più votate riceveranno un finanziamento di 5 mila euro ciascuna per la realizzazione.

La parola quindi ai cittadini.

Il Bilancio Partecipativo si conferma strumento di democrazia diretta e trasparenza, capace di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità. Come sottolineato dall’assessore alla Democrazia Partecipata, Paolo Amato, “Partecipare significa contribuire concretamente alle scelte per il nostro paese”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa. Ogni voto sarà determinante per definire le priorità di sviluppo e miglioramento del territorio monterossano.

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