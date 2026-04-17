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Cronaca | Pozzallo | Ragusa

Pozzallo, fermati due scafisti: avevano condotto 60 migranti dalla Libia

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POZZALLO, 17 Aprile 2026 – Nuovo colpo al traffico di esseri umani sulla rotta libica. La Squadra Mobile di Ragusa e la Guardia di Finanza di Pozzallo hanno fermato due cittadini egiziani, accusati di aver guidato un’imbarcazione di 10 metri approdata recentemente sulle coste iblee.

L’operazione è scattata dopo l’intercettazione del natante in vetroresina da parte della Capitaneria di Porto. A bordo viaggiavano 60 persone di diverse nazionalità, tutte soccorse e trasferite presso l’hotspot di Pozzallo. Le indagini, rapide ed efficaci, si sono avvalse di testimonianze dirette dei migranti soccorsi, riscontri fotografici raccolti durante le fasi del tragitto e analisi dei ruoli a bordo durante la traversata.

I due sospettati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Ragusa coordina ora i successivi passaggi procedurali per la convalida del provvedimento.

 

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