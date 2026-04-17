Pozzallo. Un ponte culturale e storico con la Catalogna

Pozzallo, 17 aprile 2026 – Nelle giornate di oggi, 17 aprile, e domani, 18 aprile, Pozzallo si farà protagonista di un ponte culturale e storico senza precedenti con la Catalogna, nel segno della comune eredità della nobile casata dei Cabrera. Oggi alle 17.00 presso la Sala Conferenze «Giovanni Molè» del Palazzo della Provincia a Ragusa, si terrà la presentazione del libro “Montsoriu, la construcció d’un gran castell feudal”, alla presenza degli esperti catalani Albert Sanz e Joaquim Mateu. Nella giornata di domani, 18 aprile alle ore 17.30 si procederà con l’insediamento ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico presso la sede del Comune di Pozzallo. Questo organismo avrà il compito di guidare e coordinare le fasi successive di questa prestigiosa collaborazione, in attuazione all’ accordo siglato il Dicembre scorso.

L’iniziativa promette ricadute economiche di rilievo per tutto il territorio ibleo, erede dell’antica Contea di Modica, inserendolo in un circuito europeo di valorizzazione dei beni monumentali e dei legami storici transnazionali

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