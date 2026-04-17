Promozione. Il Santa Croce Calcio va ad Augusta sd affrontare il Megara nella penultima giornata di campionato

Santa Croce Camerina, 17 aprile 2026 -“Penultima giornata della regular season di Promozione e seconda trasferta consecutiva per il Santa Croce Calcio che andrà ad Augusta per affrontare il Megara.

La squadra di mister Fabio Campanaro, dopo l’exploit esterno di sette giorni di fa e i due punti rosicchiati in classifica alla Gymnica Scordia, è tenuta a non mollare la presa per arrivare allo scontro diretto contro i rossoblù scordiensi con un tale margine di punti da sperare nella riconquista della terza posizione in classifica.

La gara contro i neroverdi aretusei si presenta al quanto difficoltosa, vuoi perché i locali non sono ancora matematicamente salvi, vuoi perché la squadra allenata da mister Grasso è una compagine di tutto rispetto, composta da giocatori molto validi.

Un’altra problematica sarà certamente il terreno di gioco che come domenica scorsa a Scicli, è in terra battuta e per questo motivo mister Campanaro ha deciso nuovamente di svolgere l’allenamento di rifinitura presso lo stadio di Marina di Ragusa che ha un fondo campo in terra battuta.

L’allenatore biancazzurro non vuole lasciare nulla al caso e sta cercando di preparare la gara nei minimi dettagli.

Assenti sicuri per questa partita, saranno gli infortunati: Basile, Javadov e Mititelu, mentre il resto del gruppo è a disposizione.

La gara si giocherà allo stadio “Megarello” di Augusta e avrà inizio alle ore 16.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Sandro Antonio Arena della sezione arbitrale di Catania che sarà collaborato dai signori Carlo Stefano Guzzardi e Simone Laspina, sempre della stessa sezione etnea.

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