Under20. Pallamano: KeyJey Ragusa vince 2 gare su 3 a Pontidia

Due gare vinte su tre. Positiva la missione a Pontinia della KeyJey Ragusa che, per quanto riguarda l’Under 20, con le partite della Youth league, è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa con il risultato di 45-26, ma anche sul Chiaravalle, con il punteggio di 47-30 mentre l’unica sconfitta del concentramento è arrivata per mano del Carpi che si è aggiudicato la contesa con il risultato di 41-27. “Si continua a registrare, da parte di tutto il gruppo allenato da Adam Klimek – affermano dalla società ragusana – una crescita costante che ci lascia ben sperare per il futuro. Non a caso le prime due partite sono state condotte in porto al termine di una prestazione eccellente. Molto più forte il Carpi contro cui non abbiamo nulla potuto. In ogni caso, la pausa pasquale si è conclusa come meglio non potevamo sperare per la crescita dell’intero roster. Tutto ciò è il sintomo che il lavoro, comunque, continua a pagare”. Per quanto riguarda la Serie A2, invece, la KeyJey Ragusa tornerà in campo sabato alle 18 sul campo dell’Aretusa Siracusa in quella che sarà la settima giornata della fase a orologio. Il sette ragusano non è riuscito a centrare ancora alcuna vittoria nel corso di questa stagione. Ci proverà proprio in questa occasione anche se il valore dell’avversario non si discute.

Salva