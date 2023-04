Giro di Sicilia, domani tappa a Vittoria

In occasione della seconda tappa del Giro di Sicilia in programma per domani,12 Aprile alcune strade dell’abitato urbano di Vittoria saranno chiuse al transito veicolare dalle ore 12.50 alle ore 16.30 per garantire la sicurezza della manifestazione.

Con l’ordinanza Dirigenziale n. 37/PM del 29 marzo 2023 è stata disposta la chiusura del traffico veicolare dalle ore 12,50 alle ore 16,30 (circa) del 12 aprile 2023 nei seguenti tratti stradali ricadenti nel territorio del Comune di Vittoria.

S.S.115 (tratto declassificato a traversa interna dell’abitato di Vittoria dal km 299+400 fino all’incrocio con Via dell’Euro);

Via dell’Euro (tratto compreso dalla S.S. 115 fino alla S.P. 112 Via Pozzo Bollente);

S.P. 112 Via Pozzo Bollente (tratto compreso da Via dell’Euro fino alla S.P. 69);

Via Capitano Costante Bonifazio (tratto compreso dalla S.P. 69 fino alla ex S.P. 17);

Via Palazzello (tratto compreso dalla ex S.P. 17 fino alla Via Colonnello Giuseppe Coria);

Via Colonnello Giuseppe Coria (tratto compreso dalla Via Palazzello fino alla Strada per Santa Croce Camerina);

Strada per Santa Croce Camerina (tratto compreso dalla Via Colonnello Giuseppe Coria fino al Bivio Scoglitti – Santa Croce Camerina).

Con l’ordinanza della Prefettura, analogamente, sarà disposta la chiusura del traffico veicolare nel seguente tratto:

S.S. 115 (dal Km. 302,00 al Km. 299+400).

Con l’ordinanza Dirigenziale n. 40/PM del 31 marzo 2023 è stata disposta l’adozione di provvedimenti viabilistici complementari al divieto di transito istituito nel percorso del Giro di Sicilia :

L’istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 06,00 alle ore 21,00 del 12 aprile 2023 nei seguenti tratti:

Strada per Santa Croce Camerina (tratto compreso dalla Via Colonnello Giuseppe Coria fino al Bivio Scoglitti – Santa Croce Camerina);

Via Garibaldi (tratto compreso dalla Via Adua fino alla Via Pietro Gentile).

Divieto di accesso ai superiori tratti di strada da tutte le traverse che vi sboccano dalle ore 06,00 alle ore 21,00 del 12 aprile 2023.

L’Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 12,00 alle ore 16,00 del 12 aprile 2023 nel seguente tratto:

Via Madonna della salute (tratto compreso dalla Via Gen. Diaz fino alla Via G. Flaccavento – unico sovrappasso sulla S.S. 115).

Allo scopo di consentire, qualora necessario, il transito di veicoli in uscita ed in entrata a Vittoria sono stati individuati dei percorsi alternativi.

Esclusivamente i VEICOLI LEGGERI (autovetture e veicoli classificati M1 e N1 aventi massa massima non superiore a 3,5t) potranno attraversare la S.S. 115 percorrendo la Via Filippo Bonetta, Via Madonna della Salute (unico sovrappasso sulla S.S. 115) e con i seguenti percorsi consigliati:

Direzione ACATE per S.P. 2 (Vittoria-Acate – Santo Pietro);

Direzione PEDALINO per ex S.P. 91 (Comiso-Montecalvo-Chiappa);

Direzione AEROPORTO per S.P. 91 e S.P. 5 (Vittoria-Cannamellito-Pantaleo);

Esclusivamente i VEICOLI LEGGERI (autovetture e veicoli classificati M1 e N1 aventi massa massima non superiore a 3,5t) diretti a Comiso, S. Croce Camerina, Ragusa ecc. potranno percorrere la Via Girolamo Giardina per uscire sulla S.P. 18 (dopo il cimitero di Vittoria);

I mezzi provenienti dalla S.S. 115 (da Gela):

se diretti per l’aeroporto di Comiso o per Catania saranno deviati sulla S.P.2 Vittoria-Acate-S. Pietro.

Gli stessi itinerari potranno essere percorsi dai veicoli provenienti da quelle direzioni.

