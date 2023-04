Consigliere Pelligra. Vandali in piazza Calvario a Vittoria

Vandali in azione a Vittoria. L’episodio è accaduto nella notte tra Pasqua e il Lunedì dell’Angelo in Piazza Calvario. Distrutta una grossa fioreriera e danneggiata una panchina.

“E’ necessario organizzare la nostra città secondo gli standard più moderni, con sistemi di telesorveglianza dell’ultima generazione che andrebbero a monitorare tutti i siti sensibili. Chiediamo all’Amministrazione comunale di Vittoria di organizzarsi in questo senso anche intercettando i fondi che sono messi a disposizione da più parti, garantendo quell’alone di sicurezza che la città merita di avere. Affinché episodi del genere non debbano più ripetersi”. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, che è anche segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, il quale manifesta tutta la propria contrarietà condannando l’accaduto. “E’ opportuno, quindi, che attraverso i sistemi di videosorveglianza, magari quelli già a disposizione di qualche attività che sorge lì nei pressi – continua Pelligra – i responsabili di questo scempio possano essere sanzionati per come meritano. Non deve passare l’idea che in città tutto è concesso. E situazioni del genere devono essere contenute sul nascere. Per il resto, auspichiamo che il sindaco Aiello si attivi lungo l’unica direzione possibile che è quella, piuttosto di lanciare improperi a destra e a manca, di attivare forme di recrudescenza del fenomeno, le uniche soluzioni immaginabili per contenere l’avanzare di queste forme di disagio”.

