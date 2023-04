Pasqua solidale grazie alle imprese del Consorzio del Cioccolato di Modica

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica esprime il proprio apprezzamento per le iniziative sociali assunte da due distinte imprese consortili, in occasione della Santa Pasqua.

Antica Dolceria Rizza ha donato ai volontari della Lega Italiana della Lotta ai Tumori (LILT) dell’Hospice di Modica, un grande uovo di cioccolato a base di Cioccolato di Modica IGP che il maestro cioccolatiere, Giuseppe Rizza, presente all’evento al momento della consegna, ha scolpito evidenziando il logo della associazione sociale. L’uovo di Pasqua è stato utilizzato dalla LILT per una raccolta fondi destinati al sostegno dell’attività dei volontari della LILT dell’Hospice di Modica. Alla cerimonia di consegna ha partecipato il primario del reparto, Vittorio Cataldi, e l’assistente sociale, Marinella Lao. Presenti tutti i volontari del gruppo e il personale del reparto. Il Consorzio è stato rappresentato dal Direttore Nino Scivoletto. (Foto 1)

L’altra importante iniziativa sociale è stata assunta dal cioccolatiere Daniele Giurdanella dell’azienda Nacrè, che ha realizzato e poi donato alla Confraternita di Misericordia delle uova pasquali destinate ai bambini figli dei detenuti della Casa Circondariale di Ragusa.

Significativo il messaggio contenuto nella confezione, tratto da una citazione di Samuel Dickey Gordon: “La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita”. Le uova sono state consegnate dal Direttore Nino Scivoletto, a Valentina Chiaramonte, segretaria organizzativa della Confraternita di Misericordia. (Foto 2)

