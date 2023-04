Comiso. Finanziamento per la verifica sismica delle scuole

“Mettere in sicurezza gli edifici scolastici è segno di civiltà che Comiso merita”. Lo dichiarano congiuntamente il sindaco, Maria Rita Schembari, e il suo vice Roberto Cassibba

“ Avevamo cominciato subito dopo l’insediamento di questa amministrazione ad operare per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Con somme comunali ammontanti a circa 14 mila euro, abbiamo effettuato tramite una ditta esterna specializzata, il primo sondaggio anti sismico presso l’asilo comunale Mazzini poichè dalle prime verifiche, è risultato essere il più vulnerabile. Oggi abbiamo la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti gli edifici scolastici della città. Siamo stati ammessi infatti, ad un finanziamento di €192.520,65 con il PO Fers 2014-2020 azione 10.7.1, propedeutico ad acquisire altri finanziamenti per i progetti di adeguamento sismico. Abbiamo sempre sostenuto che mettere in primo piano la scuola con tutto ciò che gira attorno ad essa, sia un atto di civiltà e che la nostra città merita. Inoltre, è per noi importantissimo focalizzarci sulla messa in sicurezza dei nostri edifici perchè conosciamo molto bene la natura geo morfologica di Comiso dove, oltre ai rischi sismici, insistono anche i rischi idrogeologici. Su questo, stiamo già lavorando per la sicurezza di tutti i cittadini”.

