Calcio. Santa Croce si gioca salvezza diretta con la capolista

Penultima giornata della regular season nel girone B di Eccellenza e, soprattutto, ultima occasione per il Santa Croce calcio per evitare i playout.

L’ultima spiaggia per gli uomini di Gaetano Lucenti arriva però contro la capolista Nuova Igea Virtus che a centottanta minuti dalla fine del campionato, vede sempre di più il traguardo della serie D.

Sulla carta la gara è certamente proibitiva per i biancazzurri, vuoi per il valore degli avversari, vuoi, soprattutto, per il trend negativo che la squadra di Lucenti ha sostenuto nelle ultime due gare di campionato.

L’allenatore biancazzurro, inoltre, dovrà affrontare questo importante appuntamento con una squadra ai minimi termini per via di squalifiche e infortuni, ma, in ogni caso la formazione che scenderà in campo avrà grandi motivazioni per fare bene.

In casa Santa Croce si spera tanto nel senso di rivalsa dei giocatori biancazzurri e, proprio per questo motivo la squadra in settimana ha cercato di fare gruppo, mantenendo alta la concentrazione per cercare di non fallire quest’ultima occasione per ambire alla salvezza diretta.

La gara si giocherà al Kennedy e avrà inizio alle ore 16.00. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Femia della sezione arbitrale di Locri che sarà collaborato dal signor Scannella della sezione di Caltanissetta e dalla signora Rizzo della sezione di Enna.

