Gianpaolo Monaca è il nuovo comandante della polizia Municipale di Vittoria. Originario di Bolzano, 57 anni, laureato in giurisprudenza, comandante dei Vigili Urbani al Comune di Solarino in provincia di Siracusa, Monaca annovera un’anzianità di servizio di oltre 30anni. Questa mattina è stato ricevuto a Palazzo Iacono dal sindaco Francesco Aiello. Il neo comandante prenderà servizio in città il prossimo 13 aprile.

