Vittoria. Ammessi a finanziamento progetti a valere sul Pnrr

Contrastare le povertà, ridurre le diseguaglianze attraverso servizi innovativi che si facciano carico delle quotidiane emergenze sociali come di ogni fragilità, raccogliamo la sfida della complessità e dell’innovazione sociale.

Attraverso la costruzione di reti sociali innovative, abbiamo inaugurato una nuova strategia delle politiche d’inclusione.

Housing First/Led, Housing Temporaneo e Stazioni di posta ammessi a finanziamento a valere sul PNRR e verranno attuati mediante co-progettazioni.

L’Housing First/Led innoverà l’offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido, faciliterà l’accesso in casa per persone senza dimora o con grave disagio abitativo, sosterrà la presa in carico e l’accompagnamento personalizzato delle persone accolte e servirà a contenere i costi dell’accoglienza temporanea e oltre a quelli indiretti legati alla condizione di grave marginalità. L’Housing Temporaneo servirà a promuovere un rapido e prioritario inserimento abitativo.

Le Stazioni di posta saranno servizi erogati ad utenti individuati dai servizi sociali e/o con richiesta diretta dell’utente, o su segnalazione da parte delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio. le 2 stazioni di posta, verranno dislocate rispettivamente sui territori dei distretti, che hanno lavorato in partnership per la realizzazione del progetto, D43 (Vittoria) e D45 (Modica). Ciascuna struttura includerà i seguenti servizi: accoglienza notturna, accoglienza diurna, sportello Sociale, attivo dal lunedì al venerdì per 4h giornaliere. Si prevedono le seguenti prestazioni: alloggio notturno e diurno, attività di segretariato sociale e raccordo in rete con i servizi socio-sanitari territoriali, servizio di lavanderia, servizio di docce, eventuale distribuzione di indumenti e calzature, 2 pasti caldi al giorno, adeguata climatizzazione/riscaldamento, pulizia quotidiana degli ambienti, coinvolgendo anche le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla manutenzione e alla cura degli ambienti, pulizia periodica approfondita degli ambienti con eventuali disinfezioni e disinfestazioni, armadietti con chiave, servizio di vigilanza durante il periodo di permanenza degli ospiti, eventuale consulenza legale.

“Pensiamo che le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, quanto piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. Per questo siamo impegnati con il nostro lavoro quotidiano, a contrastare le diseguaglianze e le povertà, valorizzare le diversità, accogliere e farsi carico di tutte le fragilità, per costruire un futuro sostenibile e inclusivo per la nostra comunità”- ha commentato l’Assessore alla Lotta alla Povertà Giuseppe Fiorellini.

Il Sindaco, Francesco Aiello ha espresso soddisfazione per l’approvazione dei progetti che amplierà l’offerta delle misure di contrasto al disagio sociale attraverso la metodologia fondata sulla co-programmazione e innovazione sociale e sulla co-progettazione quale metodo di partecipazione sociale nella costruzione dei servizi.

