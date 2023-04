Topi nella cucina dell’Ospedale. Chiusa dai NAS

I carabinieri del NAS di Ragusa hanno chiuso i locali-cucina dell’ospedale di Siracusa. I militari, nel corso di un controllo, hanno accertato la presenza di roditori e loro deiezioni. Sono stati anche sequestrati oltre 400 kg di alimenti riscontrati in assenza di tracciabilita, scaduti di validita e custoditi in ambienti inadeguati nonche destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualita inferiore a quanto previsto.

Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute volti alla verifica dei requisiti di igiene e il contrasto alle frodi alimentari nel campo delle mense ospedaliere, ispettori del NAS di Ragusa, nel corso di attività ispettiva sui territori di competenza, hanno eseguito ben 18 controlli accertando, sotto il profilo igienico sanitario e strutturale, diverse carenze e contestando sanzioni amministrative che ammontano ad oltre 7.000,00 euro.

Tra i casi più eclatanti va sicuramente evidenziato quanto scoperto dagli ispettori del Nas presso un nosocomio della provincia aretusea, dove, all’interno di un vano attiguo al locale adibito allo smistamento dei pasti destinati ai degenti, sono state rinvenute carcasse di roditori e loro escrementi, notevoli quantità di sporco e cumuli di materiale vario, questi ultimi scarto di lavori edili, accatastati impropriamente in quei locali, con potenziale pericolo di contaminazione degli alimenti e rischi connessi alla salute degli ospiti. Per quanto accaduto, allertati i vertici dell’Asp, ne è scaturito un immediato provvedimento di chiusura dei locali fino alla risoluzione delle problematiche.

In Provincia di Caltanissetta, in analoghi controlli, è stato accertato che il trasporto dei pasti destinati ad alcuni nosocomi dell’hinterland, avveniva con l’utilizzo di veicoli inidonei e non autorizzati dalla competente autorità sanitaria, in difformità alle stringenti normative in materia di igiene alimentare.

