Santa Croce. Aggiudicato appalto realizzazione mensa scolastica

E’ stato aggiudicato dal Comune di Santa Croce l’appalto della realizzazione della nuova mensa scolastica, centrando così in anticipo il primo “target” fissato dall’Avviso pubblico PNRR “Piano di estensione del tempo pieno e mense – Next Generation EU”, rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole del primo ciclo. La struttura, ad impianto circolare con pareti vetrate, progettata dall’Arch. Giovanni Gatto con la collaborazione per la parte impiantistica dell’ing. Fabrizio Leggio, verrà realizzata tra l’edificio che ospita la Scuola dell’infanzia e il Plesso 10 aule e sarà ben visibile percorrendo via G. Di Vittorio.

“Il raggiungimento di questo importante obiettivo – dice il sindaco Peppe Dimartino – ha visto impegnata questa Amministrazione fin dal suo insediamento, nell’ottica della valorizzazione delle richieste di finanziamento avanzate anche dalla precedente, individuando a seguito di bando pubblico il progettista Gatto a cui va il nostro ringraziamento per aver concluso la redazione degli elaborati in tempo utile per la pubblicazione degli atti di gara”. L’appalto è stato aggiudicato alla Società Italiana Autostrade e Gallerie Srl che ha praticato uno sconto del 23,99% sull’importo dei lavori di € 276.562,82 (oltre € 5.427,00 per oneri della sicurezza); le opere avranno inizio obbligatoriamente entro il mese di giugno e dovranno concludersi entro la fine dell’anno. Il collaudo, invece, è fissato entro il 30 giugno 2026. “Mi preme sottolineare l’impegno profuso dagli uffici comunali – conclude il primo cittadino – in particolare il 3° Dipartimento e l’Ufficio Contratti, per centrare in tempo i tutti i “target” prefissati nei cronoprogrammi dei finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del Recovery Plan, che interesseranno da qui a breve anche tutte le scuole comunali con interventi mirati per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, oltre alla realizzazione di un nuovo asilo nido in via Iozzia. Non possiamo che essere entusiasti del fatto che Santa Croce avrà finalmente una mensa scolastica. Le opportunità fornite dal PNRR, come i finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione che costituivano solo il primo step del procedimento, devono essere portate avanti rispettando tempi stringenti che mettono in difficoltà molti comuni, quindi siamo davvero felici di essere riusciti a centrare questo obiettivo e il nostro massimo impegno è quello di centrare anche tutti gli altri”.

