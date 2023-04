Aggiudicati i lavori per centro di aggregazione per minori

Son stati aggiudicati attraverso la procedura negoziata, dall’UREGA i lavori di recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell’ex mattatoio comunale di Modica in via Fontana, per un importo di lavori di 2.777.767,73. Ad aggiudicarsi l’appalto la RTI Ficarra – Agosta – Simel. I lavori sono stati finanziati nell’ambito di Agenda Urbana Misura 9.3.1 con un cofinanziamento del Comune di 140.000 euro. Desidero ringraziare il personale dei lavori pubblici diretti dall’Ing. Paolino – ha dichiarato il Commissario Straordinario, Domenica Ficano – che ha lavorato a pieno regime per raggiungere quest’ importante obiettivo. Sono felice di aver contribuito a ottenere questi risultati per un opera così rilevante che ritengo strategica per la Città.

