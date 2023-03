Disegno di legge sulla polizia locale in Commissione all’Ars

Questa mattina in I Commissione Affari Istituzionali alla Regione Sicilia, sono stati escussi rappresentanti sindacali della polizia locale per discutere del disegno di legge che mi vede come primo firmatario, l’on. Ignazio Abbate, presidente della stessa commissione, e che andrà a rivoluzionare la figura dell’agente adeguandola ai tempi moderni. Inoltre affronterà il problema del buco enorme di organico che tantissime amministrazioni lamentano in tutte le province siciliane.

“E’ necessario favorire le assunzioni di forze nuove – spiega Abbate – vista anche l’età media elevata dell’organico attualmente in servizio. Da qui alla pubblicazione ufficiale della legge. Ascolteremo tutti i suggerimenti delle sigle sindacali perchè la legge che ne verrà fuori dovrà essere corrispondente il più possibile alle reali esigenze degli agenti.

