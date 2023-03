Cibus Parma. Il Padiglione Sicilia “esplode” di aziende modicane

Otto aziende “eccellenti” modicane emergono all’interno del Padiglione Sicilia al Cibus Connecting Italy 2023, in corso a Parma, che quest’anno opera su quattro nuovi focus tematici: trova il meglio dell’ortofrutta fresca e confezionata nell’area “Fruit&Vegetables”, riscopri l’eccellenza italiana di “Gelato&Pastry” e vivi le innovazioni dell’ingredientistica a base vegetale e dei prodotti ricchi in proteine con i focus “Plant Based” ed “Endurance”. Il Padiglione Sicilia è presente con 70 azienda ma il territorio più rappresentato è quello di Modica. Hanno trovato spazio, infatti, il Frantoio Oleario Ruta, Bibite Polara, “ll Modicano”, Necrè, “2 G Dolciarie”, Luchino, Il Pastaio e Peluso.

Un grande privilegio per Modica che risalta non solo il territorio ma soprattutto i prodotti che vanno dall’olio al cioccolato, dalla pasta ai dolci, ai semilavorati per pasticceria alle bibite.

L’evento prevede tavole rotonde, seminari, workshop e talks.

