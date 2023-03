Al via importanti opere pubbliche del Comune di Ragusa

Una serie di importanti lavori prenderanno il via nei prossimi giorni. Lo rende noto l’assessore all’Edilizia Scolastica, al Verde, ai Servizi Cimiteriali, Giovanni Iacono. Sono stati aggiudicati gli appalti di diverse opere importanti:

ieri si sono svolte le operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione dell’asilo nido di Marina di Ragusa, finanziato con i fondi del PNRR missione 4, per un quadro economico di 3.300.000 €.

Sono stati già aggiudicati i lavori per la costruzione della mensa della scuola Palazzello – PNRR (determinazione dirigenziale n° 1881-2023 del Registro Generale) con un quadro economico di 820.000 €.

È anche iniziato l’iter per i lavori di restauro del giardino storico di Ibla (determinazione dirigenziale n° 1328-2023 del Registro Generale), aggiudicati per un quadro economico di 500.000 €.

Infine, a seguito della manifestazione di interesse per la procedura negoziata, sono stati appaltati i lavori di completamento per la costruzione dei colombari nei cimiteri di Ragusa centro e Ragusa Ibla

