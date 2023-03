Ragusa. Comicoterapia per i piccoli pazienti del Centro Autismo

In occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in programma il 2 aprile, l’ASP di Ragusa partecipa alla ricorrenza con un momento pensato dal direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASP, Giuseppe Morando, e organizzato dall’équipe del Centro Autismo, un Servizio che afferisce all’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile. Venerdì 31 marzo, presso i locali di piazza Igea, si terrà un momento ricreativo con i piccoli pazienti del Centro e le rispettive famiglie. Ad allietare i presenti saranno i clown dottori dell’associazione di Comicoterapia “Ci ridiamo sù” di Ragusa, grazie a un racconto animato che stimolerà l’interesse di grandi e piccini.

“Il nostro obiettivo – spiega Morando – è creare dei momenti di condivisione con bambini, genitori e istituzioni per ricordare l’impegno quotidiano e la sfida che l’autismo, inteso come disturbo pervasivo del neurosviluppo, pone a tutti noi ogni giorno. Quest’anno l’età media della diagnosi precoce si è abbassata ulteriormente: ciò va a beneficio di un’attivazione più tempestiva degli interventi intensivi precoci ad indirizzo cognitivo-comportamentale”. “Tuttavia – aggiunge Morando – cimentarsi coi bambini affetti da disturbo dello spettro non è facile. In passato, però, abbiamo avuto dimostrazione della grande abilità dei clown nel sapere elicitare nei piccoli pazienti del nostro Centro sensazioni di splendore e meraviglia. Il mio impegno è affinché la loro presenza al fianco della Pubblica amministrazione diventi sempre più strutturata”.

Al momento ludico-educativo seguirà quello della consapevolezza: i genitori dei bambini estrarranno da un sacco “magico”, per poi leggerli, i biglietti raccolti precedentemente in forma anonima, in cui ognuno ha scelto di raccontare il proprio vissuto a contatto col disturbo dello spettro. Nel corso della mattinata ci sarà spazio per i saluti istituzionali del commissario dell’ASP, Fabrizio Russo, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

