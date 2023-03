Furto in un bar di Via Colombo a Scicli. E’ accaduto si prima mattina quando i titolari si trovavano nel laboratorio per preparare le colazioni. Qualcuno è entrato nell’esercizio, ha aperto velocemente la cassa ed ha portato via il contenuto, circa 40 eur0. Solo quando il titolare è tornato al banco, si è accorto di quanto accaduto ed ha denunciato ai carabinieri.

