Città di Comiso conquista un punto d’oro sul campo della Jonica

Il Città di Comiso calcio conquista un punto importantissimo nel match contro la Jonica, svoltosi domenica 26 marzo presso lo stadio comunale di Santa Teresa di Riva, match valido come dodicesima giornata di campionato di Eccellenza, girone di ritorno. Il match dunque si chiude con un pareggio, 1-1, e la formazione Verdearancio riesce nell’impresa grazie alla rete di Diallo, realizzata al 38esimo minuto del primo tempo, e nominando il marcatore di domenica come il miglior giocatore della stagione 2022/2023, avendo siglato più di dieci gol.

“Trasferta impegnativa quella sul campo della Jonica, conoscevamo l’avversaria e sapevamo che veniva da un mese difficile, non avendo vinto partite, quindi la classifica della Jonica era deficitaria e aveva bisogno di fare risultato- ha commentato mister Francesco Tudisco- “Dal canto nostro, siamo ancora una squadra viva, in salute, famelica e che vuole salvarsi il prima possibile. Detto ciò, immaginavamo che sarebbe stata una partita avvincente e così è stata. Il match di domenica si poteva perdere come si poteva pure vincere, in virtù anche di ciò che è accaduto nel secondo tempo, ma io penso che il pareggio sia il risultato più giusto per entrambi le compagini, per noi soprattutto, appunto per continuare la striscia positiva, indipendentemente dall’avversaria e ci siamo riusciti. Abbiamo conquistato un punto molto importante, che ci serve per affrontare la parte finale di questo campionato, ad iniziare da domenica 2 aprile, quando giocheremo in casa contro il Palazzolo, e lo vivremo come uno scontro- salvezza. Centrando questo obiettivo avremmo centrato una specie di piccolo miracolo. Questo per noi deve essere un sigillo per una stagione molto travagliata, soprattutto dal mio arrivo.

Sono molto contento per Diallo, il marcatore di domenica, che ha realizzato un altro gol. Voglio sottolineare che questo è il periodo di Ramadan e quindi il ragazzo non mangia e non beve di giorno, fa molti sacrifici. Aver segnato domenica sotto il sole cocente non era una cosa così scontata per nessuno, specialmente per un ragazzo che in questo periodo sta attuando la sua fede. Ma nel complesso sono contento di tutti i componenti della squadra, sono fiero di allenare questi ragazzi”.

