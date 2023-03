Fine stagione e primi verdetti in casa Modica Airone

Con il finale di stagione arrivano anche i primi verdetti in casa Modica Airone e sono di quelli importanti. Con i risultati maturati fin qui le formazioni giovanili si sono assicurate posti importanti per il proseguo della stagione e per quelle che verranno.

Gli Under 17 con un netto 0-4 in casa del Real Gela si sono assicurati un post nell’Élite del prossimo anno. I ragazzi di mister Buccheri sono, adesso, al terzo posto e dovranno difenderlo con le unghie e con i denti in casa contro l’Accademia Siracusa nell’ultima di campionato.

In quel di gela hanno spiccato Rosario Spadaro, con una doppietta che ha mostrato le qualità tecniche del numero 7 modicano, controllo, dribbling e tiro che lo rendono un attaccante completo. Quindi il gol di Sortino, che ha aperto le danze con un tiro ad incrociare dalla sinistra ed il gol di Cavallo che da fuori tenta la conclusione con il portiere che sembra parare sulla linea ma per l’arbitro è il gol del definitivo 0-4.

Importante anche il risultato degli Under15 che hanno suonato la carica con un netto 5-1 in casa contro l’Olimpia Giarratana, con questo finale si sono assicurati il primato del girone ancor prima di chiudere il campionato. Un grande risultato per mister Tona e i suoi che puntavano a questo traguardo sin da inizio campionato, tuttavia spesso è più facile soverchiare i pronostici che mantenerli ma in questo caso sono stati rispettati a pieni voti. La formazione modicana ha fatto sentire il peso del suo attacco con i gol decisivi di Spadaro e Zocco e alla fantastica tripletta messa a segno da Lucenti. Adesso toccherà aspettare il verdetto delle sfide playoff per scoprire l’avversaria per le Semifinali Provinciali.

Un finale di stagione importante che regala grandi possibilità anche per il proseguimento di questa stagione per i rossoblu. Soddisfazioni di fine anno che mostrano quanto di buono si è fatto in questi mesi con il lavoro e la determinazione.

