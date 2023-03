Lo sciclitano Liuzzo campione mondiale sui 3000 metri

Lo sciclitano Antonino Liuzzo campione mondiale sui 3000 metri. L’atleta, già campione europeo nella stessa distanza nel 2022, ha vinto il Campionato mondiale master indor TORUŃ POLONIA nella categoria “M 40″ con l’eccezionale tempo di 8’42”.

“A nome della Città di Scicli e dell’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco, Mario Marino – mi complimento con Antonino Liuzzo per il risultato fantastico che ha ottenuto e per aver portato alto l’onore di Scicli e dell’Italia in una competizione di livello mondiale”.

Salva