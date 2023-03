Primo ritiro del Clero della diocesi di Noto col nuovo Vescovo

Stamattina, presso il Santuario diocesano di Maria SS. Scala del Paradiso, i presbiteri e i diaconi della diocesi di Noto si sono radunati, insieme al novello vescovo monsignor Salvatore Rumeo, per un ritiro spirituale, a cui ha fatto seguito un pranzo di fraternità per accogliere il nuovo presule netino.

È stato proprio monsignor Rumeo a guidare la meditazione, incentrata sul tema della comunione presbiterale, come segno di una Chiesa unita che si pone a servizio del popolo di Dio, manifestando in questa comunione la vita stessa della Trinità e la carità che da essa scaturisce, per il bene dei fedeli.

Dopo la meditazione, un momento di confronto, di dialogo e di condivisione tra vescovo e clero, in un clima familiare e disteso.

Il vescovo ha poi presieduto l’Adorazione Eucaristica, seguita da un pranzo che è stato l’occasione per conoscere meglio monsignor Rumeo, mentre comincia a muovere i suoi passi in diocesi, con una agenda ricca di tanti appuntamenti e incontri per tutto il territorio diocesano

