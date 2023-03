VIDEO, Pozzallo. Salvati due pescatori scampati a naufragio

La M/v CP 325 della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha preso il mare per recuperare due naufraghi scampati all’affondamento dell ’unità da pesca su cui erano imbarcati, avvenuto nei pressi dell’Isola delle Correnti e tratti in salvo da un’unità di ricerca ambientale dell’ARPA SICILIA, casualmente in transito nella zona di mare in cui è avvenuto il naufragio. I due malcapitati, pescatori professionisti italiani sono stati sbarcati al porto di Pozzallo ed affidati alle cure del 118 per l’assistenza medica di cui necessitavano dopo aver trascorso un lungo periodo in acqua. I due sono in buone condizioni di salute. Personale della Capitaneria di porto sta lavorando per comprendere le cause dell’affondamento.

Salva