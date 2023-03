Modica, i problemi della sanità all’attenzione della SPI CGIL

La vertenza sanità al centro della prima assemblea del Distretto di Modica dello SPI CGIL; assemblea che si è riunita ieri sera nei locali di Via Pellico a Modica.

Il tema di una sanità pubblica efficiente e che venga incontro ai bisogni della collettività sarà oggetto di una vertenza siciliana e di una serie di iniziative che preluderanno una manifestazione regionale.

Sulle problematiche discusse c’è un documento regionale che sarà integrato con le specifiche richieste e necessità che provengono dai territori locali.

Per quanto attiene l’area sanitaria dell’ospedale “Maggiore” di Modica sono state individuate tre emergenze: le lunghe liste d’attesa, la gestione del pronto soccorso e diagnostica generale.

Il tema la prossima settimana sarà al centro di un confronto con un gruppo di rappresentanti delle varie categorie sindacali che si riuniranno per stilare un volantino con i vari punti da discutere in assemblea, nelle piazze e nei quartieri.

All’assemblea erano presenti il segretario generale dello SPI CGIL di Ragusa, Saro Denaro, il segretario del Distretto di Modica, Piero Pisana, il segretario provinciale della FP CGIL, dipartimento sanità, Duilio Assennato, il segretario generale della Filcams di Ragusa, Antonio Modica, il dirigente FILCAMS CGIL Ciccio Pisana.

Salva