Ragusa, Anzaldo. Tre convocazioni in due giorni ma il Consiglio non si tiene

“Peccato davvero per questa fine consiliatura ingloriosa da parte dell’attuale maggioranza ormai diventata ex. Ma non possiamo fare altro che prenderne atto”. A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ragusa, Carmelo Anzaldo. “Tre convocazioni in due giornate sono andate deserte a palazzo dell’Aquila – dice Anzaldo – e tutto perché i componenti dell’ex maggioranza non hanno risposto all’appello. E dire, tra l’altro, che ieri pomeriggio sarebbero bastati appena dieci consiglieri. Ma, pure in questa occasione, così come era accaduto mercoledì, hanno ritenuto opportuno non farsi neppure vedere per discutere gli undici punti che erano stati inseriti all’ordine del giorno e, quindi, per dare risposte alla cittadinanza. Un’assenza ingiustificata perché non possiamo pensare che gli stessi consiglieri fossero impegnati per motivi elettorali. Più probabile, invece, che non si siano presentati in aula perché, non avendo più i numeri, sarebbero stati costretti a soccombere nella trattazione dei vari punti. Vedremo, adesso, che cosa accadrà nei prossimi giorni quando bisognerà discutere gli strumenti finanziari”.

