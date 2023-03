Ragusa in Movimento. Probabili esche avvelenate in viale Sicilia

Probabili esche avvelenate sono state rinvenute in viale Sicilia, nel cuore della città. E’ il presidente di Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, a rilanciare l’allarme della sezione cittadina dell’Oipa rivolgendo un appello ai conduttori di cani affinché prestino la massima attenzione all’area in questione. “Ci risulta, purtroppo – aggiunge Chiavola – che è un cane sia già deceduto. E tutto questo è indegno di una città che dice di essere civile. Dopo le segnalazioni, ci si è già dato da fare per rimuovere le esche potenzialmente più pericolose. E, però, non possiamo essere certi del fatto che tutte quelle esistenti siano state rimosse e per questo chiediamo di prestare la massima attenzione. Invitiamo anche l’Amministrazione comunale a intervenire e a bonificare, se necessario, le aree interessate, quindi nei pressi dell’ospedale Civile e, nello specifico, proprio nel sito che sorge in prossimità della postazione del 118. Una situazione molto problematica i cui contorni speriamo possano essere definiti al più presto così come sarebbe opportuno che, magari attraverso l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, possano essere individuati i potenziali responsabili di questa assurda modalità d’azione”.

