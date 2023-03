Decreto flussi, l’Ebt Ragusa illustra a imprese e lavoratori

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il ministero dell’Interno, con circolare n. 1212 diramata nei giorni scorsi, ha fornito indicazioni in merito all’accesso al portale informatico dedicato all’inoltro telematico delle istanze di nulla osta, relative al decreto flussi 2022. A seguito della semplificazione del meccanismo di accesso al suddetto portale, ciascun richiedente può accedere tramite Spid e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro, senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente alla Prefettura e senza incorrere nel limite massimo di 5 istanze. “Il sistema informatico, infatti – chiariscono dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – consente a ciascun utente di completare la richiesta telematica attraverso la compilazione dei campi richiesti dalle disposizioni vigenti. Esclusivamente per alcune tipologie di utenti, però, la profilazione degli operatori avviene direttamente a opera dello stesso sistema informatico”.

