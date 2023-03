Modica. Presentata ultima fatica letteraria di Lorena Spampinato

45 minuti intensi e belli. Nella dolcezza dei pensieri detti su un racconto a tratti anche forte e difficile, che focalizza la sua essenza in un mese d’estate, negli anni ’90, di fronte al mare di Taormina, fra inquietudini adolescenziali, la voglia di crescere, di scoprire, di ‘peccare’ e di essere. Lorena Spampinato, ha una scrittura dolce e forte; a tratti, anche sferzante, soprattutto nel descrivere i conflitti interiori e intergenerazionali. Ma anche quelli tra, più o meno, coetanee. Sono proprio gli adolescenti con tutto il loro mondo e il loro modo, l’essenza di Piccole cose connesse al peccato, la sua fatica letteraria edita da Feltrinelli e presentata a Modica, nella sala dell’auditorium di Piazza Matteotti.

E’ stata la 33enne scrittrice catanese, la prima protagonista in questo 2023, della stagione di InTeatroLibri, sovrintesa da Tonino Cannata e promossa da Piera Ficili. Piccole cose connesse al peccato, racconta la storia di un’età in cui l’urgenza di amare è la cosa più viva ma anche la più feroce. Un’età in cui si da poco peso alle parole, ai gesti, alle bugie e a tutto ciò che ne consegue e molto di più alle scoperte, alle relazioni, ai rapporti con i genitori. E se sono le figure di Annina – la voce narrante– e Enza, le due cugine, i momenti principali dello scritto, non sono neutre, anzi tutt’altro, quelle di Bruna, la ragazza più irregolare del racconto, e di Mirco. E di altri ragazzi, mai solo tappezzeria della storia; e di adulti con i rimpianti dei tempi passati, di padri che non ci sono ma si avvertono e di situazioni terribilmente difficili. Tutto raccontato da Lorena Spampinato, nel cuore di Modica, in modo coinvolgente e rasserenante. Anche negli aspetti più complicati della storia che racconta.

Sabato 25 marzo, alle 18.30, al Mondadori BookStorePlaza Shopping di Piazzale Bruno, altro appuntamento con Marco Giangrande, l’autore di Che Male c’è, edito da Longanesi, intervistato da Giada Giaquinta. E intanto, lavori in corso per l’edizione 2023 di Scenari, nei fine settimana di luglio e nelle location più suggestive di Modica. Stefania Andreoli, Daniele Mencarelli e Mario Giordano, fra gli ospiti che presenteranno i loro libri; e a loro, potrebbe aggiungersi anche Rula Jebral. A maggio, il 5, invece, un prologo di eccellenza a Scenari con Gianluca Gotto che presenta “Profondo come il mare, leggero come il cielo”.

Salva