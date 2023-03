L’Avimecc Volley Modica prepara l’ultimo match al “PalaRizza”

Inizia dopo due giorni di riposo e la secca sconfitta sul campo della Omifer Palmi una settimana molto importante per l’Avimecc Volley Modica, che torna in palestra per preparare l’ultima sfida di regolar season al “PalaRizza”, che domenica pomeriggio alle 16 vedrà il sestetto biancoazzurro affrontare la Shedirpharma Sorrento nella gara valida per la penultima giornata del campionato di serie A3.

Una sfida importantissima che il sestetto della Contea dovrà affrontare con la massima determinazione e con il coltello tra i denti per cercare di ottenere i tre punti contro una diretta concorrente.

Una gara che deve essere affrontata tirando fuori l’orgoglio per dimostrare che tutti, nessuno escluso, hanno voglia di tirarsi fuori da una situazione delicata e per farlo bisogna scendere in campo con umiltà e giocare una partita da squadra compatta che vuole assolutamente raggiungere l’obiettivo e per farlo bisogna metterci cuore, tecnica e tanta voglia di portare a casa il risultato, sicuramente alla portata di una squadra giovane, ma forte.

Adesso, è arrivato il momento di raccogliere i frutti dei tanti sacrifici fatti in questa stagione e per farlo bisogna reagire immediatamente dopo la prestazione opaca del “PalaSurace” di sabato scorso.

Quella di domenica, infatti, è una sfida importantissima e bisognerà giocarla come una finale, senza mollare mai e credendoci fino in fondo. In settimana bisognerà resettare tutto e ritrovare compattezza e fiducia nei propri mezzi, ingredienti che sono mancati a Palmi e che non bisognerà lasciare negli spogliatoi nella delicata sfida contro Sorrento.

