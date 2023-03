Lavoratori ASU: arriva l’aumento a 36 ore fino al 2025

L’integrazione oraria per i contratti degli ASU è adesso realtà. Come già annunciato nelle scorse settimane, a seguito dell’approvazione dell’emendamento alla finanziaria che lo ha visto come primo firmatario, l’Onorevole Ignazio Abbate ha confermato oggi che la Regione, tramite l’Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro ha stanziato 14 milioni di euro per coprire l’aumento a 36 ore settimanali di lavoro degli ASU per gli anni 2023-2024-2025. “Finalmente abbiamo concretizzato ciò che abbiamo promesso a suo tempo a queste migliaia di lavoratori che da anni cercano la giusta dignità alla loro condizione lavorativa. Nella Pubblica Amministrazione ricoprono ruoli di primaria importanza ma non hanno mai avuto gli stessi diritti degli altri lavoratori regionali. Non è un punto di arrivo ma di partenza. Perché intanto cominciamo con l’aver portato il loro monte ore allo stesso livello degli altri e da adesso iniziamo a lavorare per il prossimo step, ovvero la stabilizzazione.

Salva