6,5 milioni di euro per tre progetti finanziati a Modica

Con i fondi del PNRR sono stati finanziati al Comune di Modica tre importanti progetti per un importo complessivo di circa 6,5 milioni di euro. I finanziamenti ottenuti dall’ente riguardano due progetti riferiti al Cluster uno e Cluster due, relativi il campo sportivo Pietro Scollo di cui uno concernente i lavori di rigenerazione e l’altro relativo al completamento e realizzazione della pista di atletica del campo per una somma complessiva di circa 3.300,000 mila euro. L’altro finanziamento riguarda i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato Palascherma di via Catagirasi” Cluster tre, per un importo complessivo di circa 3.200,000 euro. I 6,5 milioni di euro, vanno ad aggiungersi ad altri finanziamenti che sono già arrivati a Modica in merito a interventi nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), le cui procedure per l’affidamento dei lavori sono in corso. Tre finanziamenti di grande rilevanza – commenta il Commissario Straordinario – la cui fondamentale importanza è stata riconosciuta alla Città di Modica. Ognuno dei progetti finanziati ha una valenza sociale, e sportiva di notevole interesse. Appena ottenuto il finanziamento abbiamo provveduto a effettuare le relative gare d’appalto e l’affidamento dei lavori. Questo è un importante traguardo raggiunto – ha commentato il Commissario Straordinario Domenica Ficano – da questo Ente nel campo dei lavori pubblici. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale uscente che ha presentato i progetti per l’acquisizione dei fondi di queste due importanti opere, l’ing. Paolino che ha seguito tutto l’iter insieme ai tecnici comunali del settore. Sono felice di questo primo risultato raggiunto per queste due opere che ritengo di notevole importanza per la Città.

