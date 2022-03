Democrazia Partecipata: stravince l’Oratorio di Modica Alta

Un autentico plebiscito ha scelto l’opera da realizzare tra le sei proposte nell’ambito della Democrazia Partecipata 2022. A vincere quest’anno con 970 voti sui 1004 ricevuti (985 validi – 19 nulli) è stato il rifacimento della pavimentazione del campetto di calcio dell’Oratorio Salesiani di Modica Alta. Preferenze limitate hanno ottenuto la pista di skateboard in Via Sulsenti (8), l’area a verde per disabili in Via Fontana (4), il parcheggio di Via Risorgimento (3). Dunque un altro oratorio, dopo quello di S.Anna nel 2020 e quello della Madonna delle Lacrime nel 2021, risulta il preferito dai cittadini modicani che hanno partecipato all’iniziativa. “Un chiaro segnale – commenta il Sindaco – che gli oratori sono ancora un grande spazio di aggregazione e che riescono ad unire le forze per ottenere il risultato sperato. Il campetto dell’oratorio Don Bosco di Modica Alta ha visto, negli anni, giocare migliaia di ragazzi durante tutto l’anno, con il freddo, con il caldo, con la pioggia e col sole. Come dimenticare quei mitici tornei estivi che sapevano raccogliere centinaia di appassionati che gremivano le tribune più di quanto oggi non facciano con i campi di calcio dilettantistico. Quindi sono molto contento che a vincere sia stata quest’opera, senza nulla togliere alle altre che verranno riproposte il prossimo anno naturalmente. Complimenti alla comunità di Modica Alta che ha saputo fare squadra”.

