Ragusa. Nomina gestione Mudeco, Firrincieli: “Cassì ci riprova a poche settimane dalle elezioni”

“Ci risiamo, dopo il piano regolatore, che fortunatamente è stato stoppato in tempo, Cassì riprova a fare proselitismo con scelte quanto mai inopportune tenuto conte che è un sindaco in scadenza che ha già manifestato la volontà di candidarsi. Buon senso quindi vorrebbe che non facesse affidamenti diretti di incarichi pluriennali per permettere alla futura amministrazione (che potrebbe non essere la sua) di fare le proprie scelte”. Lo dice il candidato sindaco del M5s e Consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli a proposito della decisione, da parte del primo cittadino, di rinnovare, per altri due anni, l’incarico di gestione del Mudeco all’architetto Nuccio Iacono. “Nulla da dire sulla persona, né sulla professionalità – precisa Firrincieli – ma conferire un incarico che nei due anni costerà 42mila euro a poco più di due mesi dalle elezioni sa tanto di propaganda elettorale. Reputiamo questo atto, oltre che uno sgarbo istituzionale, un modo per continuare a creare proselitismo. Capiamo che la stagione estiva è alle porte, ma il primo cittadino avrebbe potuto rinnovare l’incarico per esempio fino a fine anno, permettendo alla futura amministrazione di fare poi le scelte che avrebbe ritenuto più opportune. Fermo restando che dalla pubblicazione del decreto delle elezioni il sindaco potrà emanare solo atti urgenti e improrogabili, cosa che questa nomina non è, ma evidentemente così com’è stato per il piano regolatore, il primo cittadino ha, di fatto, imposto queste scelte proprio per creare consenso”. L’incarico conferito prevede una serie di attività articolate e specifiche per la gestione del Mudeco, volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del museo, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Mudeco e promuovere e sostenere interventi di conservazione del patrimonio culturale del museo.

