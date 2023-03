Scoglitti, FdI e Db: “Non si tolga l’infermiere dal 118″

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e quello di Diventerà Bellissima intervengono in merito alla situazione della sanità a Scoglitti chiedendo rassicurazioni in merito alla presenza dell’infermiere a bordo dell’ambulanza del 118 in servizio nella frazione.

“La salute dei cittadini viene al primo posto – spiegano Alfredo Vinciguerra e Ketty Gravina – e se da un lato accogliamo con soddisfazione la conferma della presenza del medico nel PPI (presidio di primo intervento) di Scoglitti dall’altro però vorremmo conferme sulla continuità di un servizio essenziale, ossia quello della presenza a bordo dell’ambulanza del 118 di un infermiere”.

“Una presenza che ha già garantito un servizio fondamentale per le emergenze con un professionista qualificato e con l’apprezzamento dei cittadini di Scoglitti e non solo. La mancata conferma della presenza di un infermiere sarebbe un passo indietro che non possiamo permetterci, visto che Scoglitti ha già pagato uno scotto molto alto con la perdita del Pte e dell’ambulanza medicalizzata. Auspichiamo dunque un intervento dell’Asp in un’ottica di qualità e di garanzia di servizi per la frazione”, concludono i consiglieri.

