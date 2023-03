Siracusa-Modica-Ragusa-Canicattì, arrivano treni all’avanguardia

Treni all’avanguardia e più veloci con il sistema Ertms. Sarà installato, come scrive gds.it, lungo la linea Siracusa Modica Ragusa Canicattì. I lavori saranno realizzati a giugno per la tratta da Siracusa a Modica, e proseguiranno da luglio fino a Canicattì per essere completati entro la fine dell’anno.

È stato dato il via ai lavori che saranno realizzati negli orari notturni per evitare troppi disagi. A dare l’ok definitivo è stato il tavolo tecnico composto da Rfi, Trenitalia e assessorato regionale ai Trasporti.

Ertms è un sistema di sicurezza europeo computerizzato all’avanguardia, in uso attualmente solo sui binari dell’alta velocità ed è stato voluto anche in funzione dell’introduzione dei treni Blues a partire dal prossimo anno. Il nuovo sistema sarà il primo ad essere introdotto in Sicilia in una linea non principale.

